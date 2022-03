Andrej Mangold: Wut-Beichte! Sie hat ihn bitter enttäuscht

Andrej ist genervt

"Ruhig bleiben. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was passiert ist. Bin leicht genervt", poltert Andrej in seiner Instagram-Story. "Ich komme zurück, bin aus dem Auto gesprintet, weil ich so doll auf Toilette musste. Nach oben gesprintet und die Tür ist einfach nicht auf, weil ich den Schlüssel nicht habe. Bevor ich nach Hamburg gefahren bin, ist meine Putzfrau gekommen und der habe ich den Schlüssel dagelassen. Normalerweise packt sie den in den Briefkasten. Leider hat die liebe Dame den Schlüssel in der Wohnung gelassen und nicht draußen platziert wie sonst, damit ich wieder reinkomme."

Wie ärgerlich! "Müde, hungrig, drei Stunden gepennt, Training gehabt", feuert er genervt. Es führt kein Weg daran vorbei: Er muss den Schlüsseldienst rufen. "90 Euro gezahlt, um zwei Sekunden die Tür aufzumachen", schreibt er anschließend wütend und versieht seine Nachricht mit einem weinenden Smiley. Auweia...