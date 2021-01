Andrej Mangold zieht blank: Dieses Nacktfoto sorgt für ordentlich Wirbel

Wie Andrej in einem seiner jüngsten Posts beweist, muss er sich definitiv nicht verstecken! So teilt er ein Foto von sich, auf dem er seinen gestählten Körper gekonnt vor der Kamera präsentiert. Für seine Community ein wahrer Jubel-Grund. So heißt es unter dem Foto: "Wie kann man nur so unverschämt gut aussehen. Solche Männer sind nur Träume" sowie "Hammer Foto". Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum. Ob uns Andrej in der nächste Zeit wohl mit noch mehr Bildern dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...