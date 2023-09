Andy Borg: Schlagerkrieg mit Stefan Mross? Jetzt kommt alles raus!

"Beruflich und privat bringt diese Freundschaft niemand auseinander", verteidigt sich der Österreicher. Stefan von seinem Thron verdrängen? Das wolle er nicht. Dabei wäre das ein Leichtes, so lassen sich Zuschauer jedenfalls im Netz aus. Schließlich, so munkelte man, sei der Job des "Immer wieder sonntags"-Liebling wegen privater Eskapaden in Gefahr! Und Stefan? Der sieht’s gelassen. Denn eigentlich, so erzählt Andy Borg, sei es die Idee von Stefan selbst gewesen, in seinem Territorium zu drehen. Andy stellt ein für alle mal klar: "Deine Sendung wird nie ein Andy Borg moderieren." Nach Rivalität klingt das nicht...