Andy Rourke: Der "The Smiths"-Bassist ist tot

"In tiefer Trauer geben wir den Tod von Andy Rourke nach einer langen Bauchspeicheldrüsenkrebs-Erkrankung bekannt. Andy wird allen, die ihn kannten, als eine freundliche und schöne Seele in Erinnerung bleiben und Musikfans als überaus begabter Musiker", schreibt der Gitarrist auf Twitter. Er bittet in dieser schwierigen Zeit außerdem darum, die Privatsphäre der Hinterbliebenen zu respektieren.

Unter dem Beitrag nehmen zahlreiche Fans bereits Abschied von Andy. "Das ist absolut herzzerreißend zu hören. Andy wird in der Musik, die ihr zusammen gemacht habt, weiterleben und wird immer für seine unglaublichen Basslinien in Erinnerung bleiben, die The Smiths zu dem gemacht haben, was sie waren", schreibt ein User beispielsweise. Wie traurig!