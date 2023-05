Gordon Lightfoot: Die Musiklegende ist tot!

Gordon Lightfoots Song kennt wirklich jeder. Der Musiker steckte u.a. hinter Hits wie "If you could read my mind", "Carefree Highway" und "Rainy Day People". Zahlreiche Stars wie Bob Dylan, Elvis Presley Barbra Streisand und Eric Clapton coverten seine Songs. Doch jetzt müssen wir Abschied von der Musiklegende nehmen.