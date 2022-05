Angela Merkel & Joachim Sauer: Ehe-Drama! Liebeserklärung an seine Kollegin

Der Professor ehrt in einem Artikel eine italienischamerikanische Wissenschaftskollegin, die gerade in die Leopoldina, die Deutsche Akademie der Naturforscher, gewählt wurde. „Laura Gagliardi ist eine große Bereicherung (...)“, schreibt er. Er schwärmt von ihrer „wissenschaftlichen Exzellenz und Führung“ und „ihrem Engagement für die Identifizierung und Entwicklung neuer Talente in der Wissenschaft, insbesondere von Frauen“.

Aus dem Munde Joachim Sauers sind das ungewohnt große Worte, ja eigentlich schon eine Liebeserklärung. Etwas, das es für Angela so öffentlich nie gab! Im Vergleich: Als er einmal angesprochen wurde, ob er stolz auf Angela wäre, brachte er nur heraus: „Ja, kann man schon sein.“