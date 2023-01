Angela Merkel: Ein Kunsthistoriker! Dieser Mann macht sie wieder glücklich

Schon lange sind die 68-Jährige und der Kunsthistoriker gute Freunde. Der gebürtige Kieler ist Professor für Mittlere und Neuere Kunstgeschichte. Und er teilt mit ihr die gleichen Interessen.

Während ihr Mann Joachim weiterhin an der Humboldt-Universität in Berlin unterrichtet, reist Angela mit Horst in ferne Länder. Die beiden waren gemeinsam bei ihrem Abschiedsbesuch bei Papst Franziskus im Vatikan. Und sie zeigten sich fröhlich Seite an Seite im Italienurlaub in Florenz.

In Horst hat die ehemalige Kanzlerin einen tollen Gesprächspartner gefunden. Stundenlang können sich die beiden angeregt über Kunst und Kultur unterhalten und durch Parks und Museen flanieren. Ehemann Joachim ist da wohl abgemeldet.

