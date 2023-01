Amira Pocher: Wenn Olli das macht, "wäre hier Krieg im Haus"

In einer aktuellen Folge ihres Podcasts "Hey Amira" verriet die 30-Jährige jetzt, dass, wenn Olli am Dschungelcamp teilnehmen würde, "Krieg im Haus" wäre. "Das würde ich überhaupt nicht gut finden. Ich will auch nicht, dass er sich so zeigt", erklärt sie.

Falls Olli die Teilnahme am Dschungelcamp doch irgendwann einmal in Betracht ziehen sollte, zum Beispiel aus finanziellen Gründen, unterstützt Amira ihren Mann natürlich trotzdem: "Ich will das einfach nicht. Olli ist viel zu wertvoll dafür und er kann einfach viel mehr. Sonst arbeite ich doppelt und dreifach so viel", betonte sie.

Auch selbst schließt Amira die Teilnahme am Dschungelcamp komplett aus, unter anderem wegen ihrer Spinnenphobie und Platzangst: "Ich würde niemals teilnehmen. Aber das wird nie passieren", stellt sie klar.

