Angela Merkel: Emotionale Beichte! Die Trennung war ihr letzter Ausweg

Merkel genießt die Freizeit

Ganze fünf Wochen hat Merkel alleine an der Ostsee verbracht. Und diese räumliche Trennung von ihrem alten Leben hat sie sehr genossen! Auf ihrem Plan standen unter anderem "mehr Bewegung", da diese vorher "wirklich zu kurz gekommen" sei. Und sie wollte natürlich auch "Sachen lesen, zu denen sie nicht gekommen" sei. Sogar Hörbücher hat sie in dieser Zeit für sich entdeckt. Seit ihrem Urlaub sei ihr bewusst, "dass ich mit diesem neuen Lebensabschnitt sehr gut zurechtkomme - und auch sehr glücklich sein kann".

Doch die Altkanzlerin legt auch eine traurige Beichte ab. So spricht sie beispielsweise über ihre Zitteranfälle, die 2019 für Aufsehen sorgten. Merkel erwähnt, dass sie nach dem Tod ihrer Mutter "schon sehr erschöpft" gewesen sei und dass dieser sie "doch mehr in Anspruch genommen" habe, als sie dachte. Außerdem begleitete sie ständig die Angst, wieder einen Zitteranfall zu erleiden. Wie bitter! So offen hatte sie bisher noch nicht darüber gesprochen...

Angela Merkel im Laufe der Jahre: