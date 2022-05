Katy Perry & Orlando Bloom: Liebes-Krise! Jetzt kann ihnen nur noch ein Profi helfen

"Eine glückliche Beziehung zu führen, ist wirklich schwer. Vor allem, wenn beide hart arbeiten und erfolgreich sind …" – so pessimistisch äußerte sich jetzt Sängerin Katy Perry in einem Podcast. Moment mal, und wir dachten immer, zwischen ihr und Orlando läuft alles bestens? Tja, wohl doch nicht. Es soll sogar ziemlich rumpeln zwischen den beiden Stars, wie man hört! Und zwar so sehr, dass jetzt offenbar nur noch einer helfen kann: Bob Hoffman. Der gelernte Schneider (!) hat 1967 eine Therapie erfunden, um krisengeschüttelten Paaren aus dem, äh, Schneider zu helfen … Seither unterziehen sich genervte Couples in 13 Ländern dem "Hoffman-Quadrinity-Prozess", um die Beziehung wieder ins Lot zu bringen.