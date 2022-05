Angela Merkel: Familien-Sensation! Jetzt kommt die ganze Wahrheit raus

Das Besondere ist: Merkels Schwester Irene (57) lebt auch in dem Ort. Schon oft kam die Altkanzlerin sie hier besuchen. Das neue Haus ist nun direkt gegenüber – so könnten die Schwestern bald Nachbarinnen werden.

Für Merkel bedeutet dieser neue Lebensabschnitt sicher auch, dass nun endlich Ruhe einkehren soll. Und dass sie all den Kummer, der im hektischen Berlin auf ihr lastet, hinter sich lassen kann. Die Anspannung, die auch nach dem Ende der Kanzlerschaft nicht so recht abfallen will. Die Ehekrise mit Joachim Sauer (73), in der sie stecken soll. Es ist an der Zeit, auf dem Land Kraft zu tanken.