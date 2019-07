Angela Merkel: Geheim-Plan für ihr neues Leben!

Sie hat immer alles gegeben. Pflicht und Disziplin waren ihr stets wichtiger als alles andere. Und auch wenn sie krank war, zeigte sie keine Schwäche. Jetzt aber wird es Zeit, dass (65) mehr an sich denkt! Einen Geheimplan für ihr neues Leben hat sie längst in der Schublade. Fragt sich nur, wann sie tatsächlich ernst macht - und wie ihr neues Leben aussehen solle. Eine Flucht in die Vereinigten Staaten mit ihrem Ehemann Joachim Sauer (70) wäre nicht ausgeschlossen...

Spätestens nachdem sie innerhalb von nur drei Wochen zum dritten Mal einen Zitteranfall erlitten hatte, war klar: Die Kanzlerin muss endlich handeln. Und jetzt geht es wohl schneller als jemals gedacht.

Angela Merkel schwärmt von den USA

Tatsächlich hält Angela Merkel kaum noch etwas in Deutschland: Ihre Mutter Herlind († 90) ist verstorben, ihr Bruder Marcus (62) ist vom Krebs geheilt und nicht mehr dringend auf ihre Hilfe angewiesen. Von der Politik wollte sie ohnehin Abstand gewinnen.

Der Zukunft in den USA steht also nichts im Wege. Ziel ist die US-Hauptstadt Washington. Dort leben Merkels Freunde wie Ex-US-Präsident (57) und dort sind die Unis, an denen Joachim Sauer so gerne Gastvorträge hält. Als Wissenschaftler ist er dort gefragt, hält gern Gastvorträge an namhaften Hochschulen.

„Ich habe mich begeistert für die Weite der amerikanischen Landschaft, die den Geist der Freiheit und Unabhängigkeit atmet“, schwärmte Merkel einmal. Jetzt kann sie dort ihr neues Leben beginnen – und wieder zu sich selbst finden.

