Angela Merkel: Geheimtreffen mit Reinhold Messner

Das plauderte die Bergsteigerlegende kürzlich selbst aus. Er gehe "morgen und übermorgen" mit Angela Merkel wandern, so der 79-Jährige, der die Ex-Kanzlerin bereits seit vielen Jahren kennt und schon während ihrer Amtszeit oft gemeinsam mit ihr in den Dolomiten unterwegs war. "Aber das darf niemand wissen!"

Findet Angela Merkel bei dem berühmten Südtiroler vielleicht das, was ihr Mann Joachim Sauer ihr nicht mehr geben kann oder will? Der Professor stürzt sich nämlich wie ein Besessener in seine Arbeit, hat neben seiner Tätigkeit an der Humboldt-Universität zu Berlin noch einen Job an der Akademie der Wissenschaften in Turin (Italien). Dort lernte er auch die attraktive Wissenschaftlerin Laura Gagliardi kennen, die ihn immer wieder zu geschäftlichen Terminen begleitet und mit der er sehr vertraut wirkt.

Doch traurig zu Hause zu sitzen, sich über ihre schwierige Ehe den Kopf zu zerbrechen und auf die Rückkehr ihres Mannes zu warten, ist nicht Angela Merkels Ding. Stattdessen sucht die ehemalige Regierungschefin Trost und Zuflucht in der romantischen Kulisse der Berge – und bei ihrem alten Freund Reinhold Messner. Den freut’s: "Ich gehe jetzt, wo sie weniger Druck hat, noch lieber mit ihr wandern als früher."