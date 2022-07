Angela Merkel & Joachim Sauer: Eine neue Frau hat ihren Platz eingenommen

Es ist die italoamerikanische Wissenschaftlerin Laura Gagliardi. Im Internet teilte sie kürzlich Schnappschüsse, wie sie gemeinsam mit ihrem "großartigen Kollegen" Joachim Sauer unterwegs ist. Schick gekleidet bei einer feierlichen Veranstaltung im Rahmen einer Wissenschaftskonferenz oder beim gemeinsamen Stadtbummel durch New York. "Großartiger Tag", schreibt sie dazu. Und es ist nicht das erste Mal, dass die beiden Zeit miteinander verbringen.

Gagliardi und Sauer scheinen sich bereits länger zu kennen. Klar, beide sind exzellente, international anerkannte Wissenschaftler auf dem Gebiet der Chemie. Da läuft man sich gewiss häufiger über den Weg. Und doch scheint es zwischen den beiden eine besondere Verbindung zu geben. Bereits als Joachim Sauer 2019 in Berlin geehrt wurde, war Gagliardi anwesend, wirkte sehr vertraut mit ihm. Außerdem gibt es sogar Fotos, die die beiden im Urlaub in den Bergen zeigen.

Für Angela Merkel muss das alles doch ganz furchtbar sein! Schließlich war ihr Mann all die Jahre ihr Fels in der Brandung. Seit über 23 Jahren sind sie verheiratet. Sie erlebten schöne Zeiten, standen schwere Krisen gemeinsam durch. Nun, nach 16 Jahren Kanzlerschaft in denen Merkel ja eigentlich rund um die Uhr im Dienst war, hätten sie endlich wieder mehr Zeit für ihre Liebe. Sie könnten gemeinsam in den Urlaub fahren, Wanderungen unternehmen, in die Oper gehen und so viel nachholen. Doch Sauer stürzt sich weiter in die Arbeit, ist nach wie vor an der Humboldt-Universität zu Berlin und seit ein paar Monaten auch an der Akademie der Wissenschaften in Turin, Italien tätig. Und zeigt sich munter mit der anderen Frau.

Früher hatte Merkel von ihrem Joachim geschwärmt: "Die Begegnung mit meinem Mann war der schönste Moment in meinem Leben." Die schönen gemeinsamen Momente, sie scheinen nun vorbei zu sein…