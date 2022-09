Angela Merkel: Heimliche Scheidung von Ehemann Joachim Sauer?

Und der Grund dafür hat einen schönen Namen: Laura Gagliardi. Das klingt nach Dolce Vita, das klingt nach einer rassigen Schönheit. Nach einer Frau zum Verlieben. Laura Gagliardi ist die Frau, mit der sich der Noch-Ehemann der Kanzlerin seit Langem schon immer wieder trifft. Die zwei fahren sogar gemeinsam in den Urlaub – und die Nebenbuhlerin stellt davon auch noch Fotos ins Internet! Man sieht sie und ihn, innig in Italien oder beim Wandern. Sogar ein Selfie von den beiden im fernen New York kursiert im Netz. Wie kommt es nur, dass sie so viel Zeit miteinander verbringen, obwohl es doch eigentlich Angela Merkel ist, die an seine Seite gehört?

Die offizielle Erklärung: Beide sind als Wissenschaftler tätig. Er ist Chemieprofessor und hat eine Stelle an der Universität von Turin angenommen. Sie ist eine Kollegin, über die er vor einigen Monaten sagte: "Laura Gagliardi ist eine große Bereicherung (...)." Er schwärmt von ihrer "wissenschaftlichen Exzellenz und Führung" und "ihrem Engagement für die Identifizierung und Entwicklung neuer Talente in der Wissenschaft, insbesondere von Frauen".

Klingt erst mal nicht nach romantischer Liaison, aber es geht eben um die vielen Stunden und Tage, die er mit dieser hübschen Kollegin verbringt. Und die Bilder davon, die Laura ins Internet stellt, hat sicher auch Angela Merkel gesehen. Gelesen, wie sie von den Begegnungen schwärmt: "Ein großartiger Tag mit meinem Kollegen Joachim!", schreibt Laura zu einem Foto.

Wie romantisch es zwischen den beiden wirklich ist, weiß vermutlich nicht einmal Frau Merkel selbst. Oder vielleicht doch? Und vielleicht ist die Antwort auf diese Frage auch der Grund, warum vor der Wohnung Merkel/Sauer in Berlin kürzlich ein Umzugswagen gesehen wurde …

Manchmal kann ein Ende nämlich tatsächlich eine Befreiung sein.