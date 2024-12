Angela Merkel: "Mutti" - Die bittere Wahrheit hinter ihrem Spitznamen

Angela Merkel (70) steht aktuell fast wieder so sehr im Fokus, wie in ihrer Zeit als Kanzlerin. Der Grund? Ihr Buch "Freiheit" ist aktuell auf den Markt gekommen und sorgt für Gesprächsstoff. Für Lesungen und Interviews zu dem Buch reist sie gerade um die Welt. Dabei plaudert sie auch gerne aus dem Nähkästchen.

Am Mittwoch gab sie Journalistin Katya Adler ein Interview in London, in dem sie ein ganz besonderes Geheimnis gelüftet hat.