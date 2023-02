Angela Merkel: So sehr genießt sie ihr neues Glück

Sie hatte sich ihren Ruhestand so schön vorgestellt, wollte mit Ehemann Joachim Sauer die neu gewonnenen Freiheiten genießen. Doch statt Zweisamkeit nahm Sauer einen Job in Turin in Italien an. Kein Wunder also, dass sich die Gerüchte um ein Beziehungs-Aus seitdem noch hartnäckiger halten. Doch zum Glück flatterte nun ein Termin ins Haus unserer einstigen Kanzlerin, bei dem sie all ihre Sorgen für einen Tag vergessen konnte. Templin, die Stadt, in der Angie ihre Kindheit verbrachte, feierte in diesem Jahr das 25-jährige Jubiläum des fahrscheinfreien und sehr günstigen Verkehrs. Merkel reiste sofort an.

Und während sie mit einem Bus durch die Stadt fuhr und auf dem Marktplatz für Fotos posierte, fiel Beobachtern immer mehr auf, wie fröhlich sie wirkte. Und auch Angie selbst dürfte gespürt haben, welchen Zauber ihre Heimatstadt noch immer auf sie hat. Vielleicht will sie hier sogar einen Neuanfang wagen. Notfalls auch ohne Ehemann Joachim Sauer …

