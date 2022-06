Angela Merkel: Völlig am Ende! Jetzt sucht sie Halt bei ihren Freunden

Umso erstaunter waren die Zuschauer bei der Ordensverleihung im Schloss Bellevue, als Schauspieler Ulrich Matthes (63) sein Verdienstkreuz entgegennahm. Angela Merkel kam als Ehrengast. Sie strahlte, wirkte fröhlich und witzelte vergnügt mit dem Schauspieler. Sie fühlt sich wohl in seiner Nähe. Kein Wunder, die beiden sind seit Jahren gute Freunde. "Privat ist sie so viel impulsiver, lustiger!", schwärmt er von ihr.

Doch nicht nur der Filmstar ist ein Lichtblick in Angela Merkels Leben. Auch in der früheren Bundesministerin Annette Schavan (66) hat sie eine Vertraute gefunden, die sie immer wieder auffängt. "Es gibt in dieser Freundschaft auch Momente, sich zu trösten“, so Schavan.

Und für kleine Auszeiten in der Natur hat sie ihren Freund und Bergsteiger Reinhold Messner (77). Mit ihm geht sie seit zehn Jahren wandern, plaudert über Gott und die Welt.

Solche Freunde hätte wohl jeder gerne...