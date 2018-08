Angelina Jolie: Mager-Schock! Sie wiegt nur noch 35 Kilo

Große Sorge um ! Der Rosenkrieg mit Ex Brad Britt setzt der 43-Jährigen so zu, dass sie nur noch ein Schatten ihrer selbst ist. Mittlerweile wiegt Angelina nur noch 35 Kilo...

Angelina Jolie: Jetzt eskaliert die Situation!

Angelina ernährt sich nur noch von Eiswürfeln

Erst kürzlich gab es Gerüchte, dass die sechs Kinder lieber bei Brad als bei ihrer Mutter wohnen wollen. Den Kids soll es überhaupt nicht passen, wie Angelina über ihren Vater in der Öffentlichkeit redet. Der ganze Zoff hinterlässt seine Spuren. "Angelina isst fast gar nichts mehr. Sie fühlt sich von allen Seiten angegriffen und ist körperlich und seelisch ein Wrack. Sie steht kurz vor dem Zusammenbruch", erzählte ein Insider gegenüber dem amerikanischen Magazin "Star". Freunde und Familie bangen jetzt sogar um ihr Leben! "Ihre Arme sind so dünn wie Streichhölzer. Es ist kein Gramm Fett mehr an ihr dran. Sie isst nur noch Eiswürfel - und ist so magersüchtig, dass ihre Haut hängt und ihre Knochen fast brechen. Sie braucht schnell Hilfe."

Angelina Jolie: Dreiste Beauty-Lüge aufgeflogen

"Sie steht wie die böse Hexe da"

Das Image von Angelina Jolie wird immer schlechter. Mittlerweile überschlagen sich die Negativ-Schlagzeilen über die Schauspielerin. Brad steht dagegen als strahlender Sieger da. Er soll für seine Kinder sein ganzes Leben umgekrempelt haben - und massig Geld in eine Familientherapie stecken. Das dürfte auch den Richtern gefallen. "Angelina realisiert langsam, dass Brad den PR-Krieg gewinnt. Sie steht wie die böse Hexe da. Es wirkt so, als ob und der Rest der Welt ihr den Rücken gekehrt haben", so der Bekannte weiter.

Lässt sich nur hoffen, dass der Rosenkrieg nicht noch mehr auswartet - und Angelina schnellstmöglich Hilfe bekommt...