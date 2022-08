Angelo Kelly: "Ich habe leider schlechte Nachrichten!"

"Ich habe leider mehr schlechte Nachrichten", sagt der Kelly Family-Star sichtlich geknickt in einem kurzen Video auf Instagram. "Ich hatte gestern kurz erwähnt, dass das Konzert in Octrop abgesagt wurde - ohne uns zu fragen. Es gab wohl Schwierigkeiten mit der Genehmigung." Doch damit nicht genug. Auch die Veranstaltungen in Kranichfeld und Lichterfeld fallen aus. "Heute Morgen kam die nächste unschöne Nachricht. Ein anderer Veranstalter musste jetzt absagen, weil das örtliche Team mehrere Krankheitsausfälle hat. Die kriegen das nicht gestemmt."