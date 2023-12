Angelo Kelly & Ehefrau Kira: Ärger unterm Weihnachtsbaum! Droht erneut ein Ehe-Zoff?

Die Weihnachtszeit sollte ja eigentlich ruhig und besinnlich sein – doch für Angelo Kelly könnte es in diesem Jahr ziemlich rumpeln. Drei Tage vor Weihnachten gibt er noch ein großes Adventskonzert in Leipzig, am 23. hat er Geburtstag – und zack, ist auch schon Heiligabend. Viel Zeit, um in Stimmung zu kommen, bleibt da nicht...