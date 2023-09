Angelo Kelly: Zerbricht jetzt seine Familie?

Vor vier Jahren verließ Gabriel das elterliche Haus in Irland, um sich in Warnemünde sein Leben aufzubauen. Gabriels Wunsch: Als Rap-Musiker will er ein eigenes Video aufnehmen. Um das nötige Geld dafür zu verdienen, ackert er richtig hart. Auf Weihnachtsmärkten schenkt er Glühwein aus, arbeitete kürzlich in Spanien als Tagelöhner und schuftet derzeit auf dem Bau. Wenn es seine Zeit zulässt, steht er zudem singend am Hafen von Warnemünde und hofft auf etwas Geld von Touristen. Viel ist es nicht, was sich in seinem Gitarrenkoffer an Münzen ansammelt. Seine Disziplin ist löblich, keine Frage. Aber wieso bittet er seinen Vater nicht um Hilfe? Mit Millionen Euro auf dem Konto dürfte es für Angelo doch kein Problem sein!