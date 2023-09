Angelo Kelly: Drama um Sohn Gabriel! Warum hilft er ihm nicht?

Warum unterstützt Angelo seinen Nachwuchs nicht wenigstens vorübergehend? Als Ex-Straßenmusiker müsste er ja eigentlich wissen, wie hart dieses Leben ist. Außerdem wird sein Vermögen mittlerweile auf 4 Millionen Euro geschätzt. Doch Gabriel will seinem Vater nicht auf der Tasche liegen und eigenständig sein. Schon mit 18 Jahren zog er von zu Hause nach Warnemünde an die Ostsee, der Heimat seiner Mama Kira, und arbeitet hart an seiner Karriere. Lässt sich nur hoffen, dass der große Durchbruch nicht mehr lange auf sich warten lässt...