Anke Engelke & Bastian Pastewka: Juhuu, süße Überraschung nach all den Jahren

Alles begann als Scherz in der Amazon-Prime-Show "LOL – Last One Laughing". Dort traten Anke und Bastian als Schlager-Duo "Jenny & Mel" auf. Mit einer üppigen Haarpracht, weißer Kauleiste und wilden Mustern sangen sie ihre Lieder und stellten sogar ihr Album "Gefühle sind kein Fleischersatz" vor.

Die Zuschauer sind begeistert und wollten sich die CD gleich kaufen, doch leider ist alles nur Show. Eine Parodie der Schlagerwelt. Aber nicht die erste, denn Anke und Bastian schlüpften schon öfter in die Rollen der Schlagerstars. Weihnachten gab es die Show mit "Wolfgang und Anneliese" und auch das Schlager-Duo "Norbert & Sue" gehört zu ihrem Repertoire. Aber mit Jenny & Mel haben sie nun einen riesigen Erfolg erzielt. Die Fans haben sogar eine Petition gestartet, damit das Album doch noch richtig produziert wird. Dann könnte man sich auch auf Lieder freuen wie "Frühstücksei" oder "Nie wieder Basilikum". Echte Ohrwürmer!

Anke Engelke und Bastian Pastewka sind beruflich gesehen das perfekte Paar. Die beiden kennen sich seit fast 30 Jahren. Kennengelernt haben sie sich bei der "Wochenshow". Bald gibt es auch eine erste gemeinsame Serie. Wir sind gespannt!

