Anke Engelke: Kinder & Mann! So tickt die Komikerin privat!

Anke Engelke hat nicht nur Humor, sondern auch ein Händchen für Kinder. Eigentlich wollte die im kanadischen Montreal geborene Komikerin nämlich Lehrerin werden. Doch wie das im Leben meist so ist, kam am Ende alles anders. Ihr Studium in Anglistik, Romanistik und Pädagogik brach sie zu Gunsten einer Medien-Karriere ab. Als Moderatorin bei Radio Luxemburg stand sie bereits mit blutjungen 13 Jahren für die Sendung „Moment mal“ das erste Mal hinter dem Mikrofon. Von da an ging es steil bergauf! Spätestens seit Anke Engelke mit ihrem Comedy-Programm „Ladykracher“ die Nation eroberte, ist sie von der Bühne nicht mehr wegzudenken.