Ann-Kathrin Götze: Bittere Trennung! Die Koffer sind schon gepackt

Ann-Kathrin flüchtet in den Urlaub

Die Influencerin wird mit der holländischen Provinz einfach nicht warm, jammerte schon letztes Jahr über den Abschied aus Dortmund: "Das war unser Zuhause für drei oder vier Jahre. Es macht mich traurig, dass jemand anderes hier wohnen wird, wo wir so viele schöne Erinnerungen gemacht haben." Wenn die neue Heimat doch wenigstens eine Metropole mit Glamour-Faktor gewesen wäre! "New York hat so eine tolle Energie!", schwärmte sie auf Insta. Stattdessen ist jetzt alles Käse …

Kein Wunder, dass Ann-Kathrin zuletzt immer wieder in den Urlaub flüchtete: Dubai, Capri, Mallorca. Zuletzt postete sie sich aus Mailand, schrieb: "Ich liebe es, Sonne zu sehen und Restaurants und Menschen." Nur ihren Mario sieht sie immer seltener, der steht schließlich auf dem Platz. Und in Zukunft könnten die beiden sogar dauerhaft in zwei verschiedenen Welten leben: "Wir suchen ein Haus auf Mallorca", ließ uns Ann-Kathrin jetzt wissen. Mario lässt sie dann wohl allein im holländischen Regen stehen …

