Ann-Kathrin & Mario Götze: Baby Nummer 2! Sie verkündet die süßen News

Was für eine Überraschung! Ann-Kathrin Götze hält sich normalerweise eher bedeckt, wenn es um ihr Privatleben geht. Doch in einer Fragerunde auf Instagram plauderte sie zuckersüße Neuigkeiten aus. Ein Follower wollte von dem Model wissen, ob sie noch ein weiteres oder gleich mehrere Kinder haben möchte. Die Antwort von Ann-Kathrin ist überraschend ehrlich: "Ich bin das dritte von vier Kindern und wollte immer eine große Familie. Aber seit Romi da ist, denke ich, dass mir 2 Kinder reichen." Nanu! Ist da etwa schon Baby Nummer 2 in konkreter Planung? Weitere Details bleiben zwar im Dunkeln, doch die Ehefrau von Mario Götze scheint sich der Bedeutsamkeit dieser Entscheidung bewusst zu sein, denn sie schreibt weiter: "Es ist einfach mehr Arbeit und Verantwortung als gedacht. Und außerdem liebe ich meinen Job. Ich denke, dass es mit mehr als zwei Kindern einfach zu schwierig wird". Vielleicht kommt ja schon bald ein süßer kleiner Wonneproppen mit dem Nachnamen Götze zur Welt...