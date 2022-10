Anna-Carina Woitschack: Auszug aus der gemeinsamen Villa! Stefan Mross ist komplett am Ende

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack galten als das Traumpaar. Sechs Jahre lang gingen sie durch dick und dünn, bis ihre Hochzeit vor zwei Jahren das Liebes-Glück perfekt machte. Seit einiger Zeit kriselt es nun aber heftig bei dem Paar.

Erst kürzlich haben Augenzeugen gegenüber "Bild" berichtet, dass die beiden sogar in getrennten Hotelzimmern übernachtet haben sollen und das, obwohl sie früher immer in ihrem eigenen Wohnmobil anreisten. Jetzt soll Anna-Carina sogar aus ihrer gemeinsamen Villa ausziehen. Ist ihre Ehe nun wirklich am Ende?

