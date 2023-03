Anna-Carina Woitschack: Ein Baby mit ihrem Daniel

"Diese Liebe konnte man nicht planen", erzählt Anna strahlend. Daniel habe sie auf Instagram angeschrieben, während er auf dem Weg nach Mexiko war. "Ich habe einfach gemerkt, Mensch, da versteht dich einer gerade blind, obwohl er 10 000 Kilometer woanders ist." Dass der Versicherungsmanager aus Österreich nicht aus dem Showbusiness kommt? Ein Vorteil für Anna. Und offenbar kann sie sich mit ihrem Neuen alles vorstellen! Auf die Frage, was sie in zehn Jahren, wenn sie 40 Jahre alt ist, erreicht haben will, sagt die Sängerin: "Natürlich möchte ich Kinder haben, unglaublich gerne sogar, wobei ich das jetzt nicht plane. Aber in zehn Jahren sollte ich da schon einen Schritt weitergekommen sein." Anna hofft, dass die Liebe dann "auch noch da ist und frisch und toll". Ob der Nachwuchs also schneller als gedacht kommt? So wie diese Traumliebe, die sie schließlich auch nicht geplant hatte!

