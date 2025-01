Anna-Carina Woitschack: Ihr Ex-Freund ist Pietro Lombardis Bruder!

Für Anna-Carina Woitschack (32) steht nach "Die Verräter" das nächste spannende TV-Projekt auf dem Plan. 2025 zieht sie mit elf weiteren Kandidaten ins Dschungelcamp. Das bedeutet für sie auch: Sie muss sich von ihrem Freund trennen – zumindest auf Zeit. Aber mit dramatischen Trennungen kennt sich die Anna-Carina bereits bestens aus. So manche Beziehung dürfte dabei aber wohl längst nicht jeder auf dem Zettel haben ...

Bekannt wurde Anna-Carina Woitschack 2011 durch DSDS. Damals belegte sie den achten Platz. Es war eine Staffel, die besonders in Erinnerung geblieben ist. Denn es war auch die Staffel, in der Pietro Lombardi (32) zum Superstar gewählt wurde. Was viele nicht wissen: Auch Anna-Carina war eine Zeitlang Teil der Familie Lombardi.

Die gebürtige Helmstedterin lernte damals, während ihrer DSDS-Teilnahme, den Bruder von Pietro Lombardi kennen – und verliebte sich. Während Pietro mit Sarah Engels (32) anbandelte, schnappte sich Anna-Carina dessen Bruder Marco Lombardi (34). Die beiden waren ab 2011 ganze drei Jahre ein Paar.