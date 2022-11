Anna-Carina Woitschack: Jetzt ist Schluss! Sie zieht nach der Trennung bittere Konsequenzen

Die Kommentare unter dem Posting waren alles andere als nett. Zwar trauern viele Fans um die Liebe von Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross, doch viele greifen die Blondine und ihren Ex an. "Sein ganzes Leben in die Öffentlichkeit zerren, sich aber dann plötzlich beschweren. Bei der Hochzeit konnte es nicht genug Fame geben....", ist nur eine Stimme von vielen. Vor allem der 30-Jährigen werfen viele vor Stefan nur als Sprungbrett für ihre Karriere genutzt zu haben.

Das lässt sich die Sängerin aber nicht gefallen und zieht einen bitteren Schlussstrich: Sie hat mittlerweile die Kommentarfunktion bei Instagram unter dem Post abgestellt. Eine klare Ansage...

Stefan Mross & Anna-Carina: Das ist der wahre Grund für das Ehe-Aus. Im VIDEO erfahrt ihr mehr: