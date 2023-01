Anna-Carina Woitschack: Jetzt platzt ihr endgültig der Kragen!

"Es geht um das Thema Fanclub", leitet sie das Thema ein. "Ich möchte hiermit klarstellen, dass der Fanclub in beidseitigem Einverständnis gekündigt wurde. Dass wir uns beide dazu entschlossen haben – sowohl Steffi als auch ich, und zwar im Guten, dass wir an dieser Stelle so nicht weitermachen werden. Was überhaupt nicht heißt, dass es nicht weitergeht. Natürlich geht es weiter und natürlich bin ich dankbar für alles, was Steffi getan hat. Für sehr viel Liebe, für Leidenschaft, die sie in den Fanclub investiert hat. Und da danke ich ihr von ganzem Herzen.", stellt Anna-Carina klar.