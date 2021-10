Stefan Mross & Anna-Carina Woitschak: Jubelnews! Jetzt ist ihr Glück perfekt

Via "Instagram" wenden sich Stefan Mross und Anna-Carina mit der besonderen Nachricht an ihre Community! So teilen sie ein Foto von sich, auf dem sie sich schon in weihnachtliche Atmosphäre begeben haben und kommentieren zu dem Schnappschuss: "Liebe Freunde, im Dezember startet die Weihnachtstour 2021 'Klingende Bergweihnacht'". Das so eine Nachricht von ihrer treuen Community nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich! "Ein tolles Bild von euch", "Wunderschön Stefan" sowie "Bin dabei", sind nur einiger der Fan-Beiträge, die sich unter dem Post finden lassen! Ob Stefan und Anna-Carina in der nächsten Zeit wohl noch mehr Überraschungen dieser Art für ihre Anhänger bereit halten? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...