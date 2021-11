Stefan Mross & Anna-Carina Woitschack: Sie verkünden das traurige Aus

So haben Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack sich das nun wirklich nicht vorgestellt. Eigentlich wollten die beiden am 13. in Dinslaken auf zwei Weihnachtsmärkten auftreten. Doch daraus wird nun leider nichts mehr. Der Grund: Beide befinden sich derzeit in Quarantäne und dürfen das Haus nicht verlassen.