Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Zuckersüße Nachrichten! Darauf haben ihre Fans so lange gewartet!

"Eine Woche gehen wir jetzt auf "Immer wieder sonntags-Tournee", verkündet Stefan nun via "Instagram" und teilt gleichzeitig die Tourdaten der jeweiligen Shows! Wow! Was für Hammer-News, die von seinen treuen Fans nicht lange unentdeckt bleiben! So heißt es unter dem Foto: "Viel Spaß und ganz viel Erfolg!!!", "Viel Spaß und Erfolg. Musikalische Grüße" sowie "Viel Spaß euch allen". Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum! Was sich Stefan und Anna-Carina wohl für die Wintermonate einfallen lassen, um ihre Fans glücklich zu machen? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt...