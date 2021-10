Anna-Carina Woitschack: Trennung von Stefan Mross? Sie braucht Zeit für sich

Via "Instagram" teilte Anna-Carina in den letzten Tagen immer wieder Schnappschüsse aus ihrem Griechenlandurlaub und ließ damit definitiv alle Fanherzen höher schlagen. Doch während die Blondine sonst dafür bekannt ist, dass sie auch gerne mal ein gemeinsames Pärchenbild teilt, fehlt von ihrem Stefan aktuell jede Spur. Und auch ein Hashtag unter ihren Urlaubsposts sorgt für Verwirrung! So heißt es unter einem Foto, welches Anna-Carina dabei zeigt, wie sie ein Glas Wein genießt: "metime". Hat die Beauty sich etwa dazu entschlossen, die Schönheit Griechenlands ohne ihren Liebesten zu genießen? Wohl kaum! So wird aus den Fankommentaren ziemlich schnell deutlich, dass Stefan mit von der Partie sein muss. "Schönen Urlaub und genießt es" sowie "Ich wünsche euch einen wunderschönen Urlaub! Genießt eure Zweisamkeit in vollen Zügen", sind nur einige der Fanaussagen, die sich unter den Fotos der Beauty finden lassen. Wann Anna-Carina wohl das nächste Bild mit ihrem Stefan postet? Wir können gespannt sein...