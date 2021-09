Stefan Mross & Jasmin Herren: Flammende Leidenschaft! Jetzt ist es raus

Via "Instagram" teilte Stefan Mross nun einen Beitrag vom legendären "Schlagerhammer-Marathon" und ließ damit definitiv alle Fan-Herzen höher schlagen! Unter dem Post des Sängers finden sich nämlich neben einer Vielzahl von "Likes" auch allerhand Kommentare wieder, in den Stefan für seinen Beitrag gefeiert wird. Womit jedoch niemand gerechnet hat: Auch Jasmin Herren lässt es sich nicht nehmen, ihrer Begeisterung unter dem Post freien Lauf zu lassen. So kommentiert sie den Beitrag von Stefan kurzerhand mit einem "Flammen"-Emoji! Für das Schlagerurgestein sicherlich ein ganz besonderes Kompliment! Schließlich bekommt man nicht jeden Tag aus den eigenen Promi-Reihen Unterstützung! Ob der Emoji wohl auch der Auftakt für ein gemeinsames Projekt ist? Wir können gespannt sein...