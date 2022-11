Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross: Das ging schnell! Die beiden sind wieder vereint

Ein Liebescomeback gibt es aktuell nicht. Doch trotzdem zeigen sich die beiden weiterhin zusammen - beruflich! Denn wie Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross jetzt verkünden, werden sie weiterhin gemeinsam auf der Bühne stehen. "Liebe Freunde, wir möchten uns bei Euch für die zahlreichen Nachrichten, lieben Worte und Wünsche bedanken. Eure Gedanken geben uns Kraft in diesen Tagen", heißt es in dem Post. Und dann lassen sie die Bombe platzen: "'Musik schafft das, was Liebe manchmal nicht kann. Sie bleibt.' Am Samstag werden wir gemeinsam in Dinslaken und Essen-Steele auf der Bühne stehen und freuen uns auf Euch!"

Und wer weiß, vielleicht funkt es auf der Bühne ja doch wieder. Denn so haben sich die beiden schließlich auch 2016 kennen und lieben gelernt....

Stefan Mross & Anna-Carina: Das ist der wahre Grund für das Ehe-Aus. Im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: