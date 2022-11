Heidi Klum: Ihr Glück ist zerbrochen! Tom Kaulitz hat genug

Über 20 Jahre lang galt Heidi Klums Halloween Party in New York zu den heißesten Events der VIP-Szene. Die Elite des Show-Biz versammelte sich jährlich, um mit der Grusel-Königin das schaurige Spektakel zu feiern, Stars wie Jennifer Lopez, Pink oder Topmodel Gigi Hadid standen regelmäßig auf der Gästeliste. Das Party-Prinzip ist simpel und lukrativ: Heidi ist die Marke, diverse Sponsoren machen die Millionen-Sause finanziell möglich – und am Ende machen sich alle die Taschen voll. Tickets sind für 60 bis 180 Euro im regulären Verkauf zu haben. Wer mit seinen Freunden an einem Tisch sitzen will, muss allerdings mindestens 2050 Euro blechen…