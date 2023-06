Anna-Carina Woitschack & Stefan Mross: Jetzt nimmt sie ihm alles weg

Wutausbrüche, Beleidigungen, Treppensturz, Führerscheinentzug – es sind erschreckende Schlagzeilen um Stefan Mross in letzter Zeit. Immer in Verbindung mit Alkohol, denn der ARD-Moderator trinkt gern, möglicherweise zu gern. Das bestätigt auch seine (Noch-)Ehefrau Anna-Carina Woitschack: "Stefan hat ein Alkoholproblem! Sein Umfeld weiß das. Unsere Freunde und ich haben ihn jahrelang gebeten, er solle sich endlich professionelle Hilfe holen."

Stefan streitet alle Vorwürfe ab, doch seine Aussetzer sprechen gegen ihn. Setzt er für das Suchtverhalten nicht nur sein Privatleben aufs Spiel, sondern auch seine Karriere? Er wäre dann untragbar.

Dafür gab Anna-Carina auf Instagram bekannt: "Wir sehen uns am 23. 7. bei ‚Immer wieder sonntags‘ 10.03 Uhr im Ersten oder live in der Arena in Rust!" Und die Fans sind begeistert. "Da freue ich mich riesig. Das wird die einzige Sendung, die ich mir anschaue – und nur wegen dir", lautet ein Kommentar. Auch bei der Schlagerhammerparty im August wird die Sängerin auftreten. Letztes Jahr moderierte noch Mross die Veranstaltung, dieses Jahr ist er raus. Das könnte mit seinem zusehends verdüsterten Ruf als trinkender Hallodri zu tun haben – im Gegensatz zu Anna-Carina. Die ist beliebt und kennt seine Sendung wie keine andere. Sie könnte ihm daher definitiv seine Show stehlen.