Anna-Carina Woitschack: Haare ab - Ihr neue Dschungelcamp-Frisur sorgt für Wirbel!

In den Kommentaren häufen sich die Komplimente an die Dschungelcamp-Kandidatin: "Passt dir voll gut und für den Dschungel sicher besser", schreibt eine Userin. "Solltest du immer so tragen", schreibt eine andere. Dass Anna-Carina ihre Extensions herausnehmen lassen hat, feiern ihre Fans also.

Wie sie sich im Dschungelcamp schlagen wird und wie sehr ihre Fans sie bei diesem Abenteuer unterstützen werden, bleibt abzuwarten.