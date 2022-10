Anna-Carina Woitschak: Herber Schlag für Noch-Ehemann Stefan Mross

Der Mann, der ihr da so zärtlich die Hand auf die Schulter legt, ihr so nahe kommt, mit Bier zuprostet und Kopf an Kopf in die Kameras strahlt, ist Andrej Mangold (35). Andrej ist bekannt aus der TV-Sendung "Der Bachelor", wo er 2019 seine Traumfrau suchte. Nun ist er mit Anna-Carina in der neuen Fernsehshow "Skate Fever" (RTL 2) als Rollschuhpaar zu sehen. Dafür verbringen die beiden viel Zeit zusammen.