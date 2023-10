Anna-Carina Woitschak nach Rosenkrieg mit Stefan Mross: Plötzlich ist SIE der Buhmann

Schlagersängerin Claudia Jung (59) kennt die beiden schon lange. Wie die einstigen Turteltauben miteinander umgehen, findet sie furchtbar – vor allem von Anna-Carina ist Jung enttäuscht.

Unter anderem hatte Woitschack behauptet, ihr Ex habe ein Alkoholproblem. "Wenn man so etwas in die Öffentlichkeit zerren muss, dann muss man es bitter nötig haben", stichelt Claudia. "So wie es gelaufen ist, hinterlässt es viele unnötige Scherben auf beiden Seiten. Das hat keinen Anstand. Aber Stefan war nicht derjenige, der das rausgelassen hat", sagt Jung. Knallhart!