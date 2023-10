Stefan Mross: Bewährungsprobe nach all den Eskapaden

Einige Zuschauer seiner Unterhaltungssendung "Immer wieder sonntags" waren wegen seines Verhaltens völlig empört, forderten den Sender sogar dazu auf, Mross abzusägen. Doch der SWR entschied sich nun, weiterhin zu dem Moderator zu halten.

Der Vertrag des Schlagersängers wurde für zumindest ein Jahr verlängert. Genauere Details wurden nicht bekannt gegeben. Eine Bewährungsprobe für Stefan Mross? Klingt fast so! Offenbar muss er sich das kommende Jahr erstmal beweisen.

Schließlich ist das Thema Alkohol bei Stefan Mross noch immer nicht vom Tisch. Und auch seine Ex Anna-Carina betonte: "Leider hat er es nicht geschafft, die Probleme anzupacken und zu lösen." Ob er es jetzt schafft? Es ist wohl Stefans letzte Chance, sein Leben nach all den Dramen wieder in den Griff zu bekommen.