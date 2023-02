Anna-Carina Woitschak: Schwere Vorwürfe an Stefan! Jetzt beginnt der Rosenkrieg

Anna-Carina Woitschack betont, dass sie ihrem Ex-Mann helfen wollte, aber letztendlich sei es unmöglich, einen anderen Menschen zu retten. Stefan Mross hatte in der Vergangenheit öffentlich über seine Alkoholabhängigkeit gesprochen und betont, wie schwer es für ihn war, aus diesem tiefen Loch wieder herauszukommen. Anna-Carina Woitschack sieht in diesem Problem einen der Gründe für das Scheitern ihrer Ehe: "Er hat sehr viel Ballast in unsere Ehe gebracht, der mich – als junge Frau – immer mehr belastet hat."

Doch nicht nur das Alkoholproblem von Stefan Mross hat laut Anna-Carina Woitschack zur Trennung beigetragen. Sie betont, dass es in ihrer Ehe wenig Raum zum Luftholen gab und sie in ihrem Engagement für die Show "Skate Fever" endlich Zeit hatte, über ihre Beziehung nachzudenken. Stefan Mross sei jedoch nicht damit einverstanden gewesen und habe sie ständig in seiner Nähe haben wollen. Für Anna-Carina sei es jedoch wichtig, dass jeder in einer Beziehung auch seinen Freiraum hat.