Anna Ermakova: Ihr größter Traum! Wann fragt Flori sie endlich?

Und so unrealistisch ist das gar nicht. Florian und Anna verstehen sich seit einigen Wochen auffallend gut. Gemeinsam stehen die beiden ja auf der Bühne, singen und schmachten sich dabei an. Und natürlich weiß Florian bei so viel Nähe um Annas große Sehnsucht. Es ist auch kein Geheimnis: Ihr Herz schlägt nach dem fulminanten Auftritt bei "Let’s Dance" und ersten Erfahrungen als Laufsteg-Model auch ein bisschen für die großen Bühnen der Welt. "Ich möchte Schauspielerin werden", erzählte sie uns einmal. "Ich bin zwar schüchtern und habe Angst, abgelehnt zu werden – trotzdem will ich es versuchen!" Es gibt nur ein Problem: Ein Gastauftritt in einer Serie oder nur die Rolle einer Leiche im "Tatort" – das ist Anna zu wenig.

Die Tochter von Tennis-Idol Boris Becker (56) ist ehrgeizig. Anna will hoch hinaus – am besten gleich auf das Erste-Klasse-Deck des "Traumschiffs". Und nur Florian kann ihr diesen Wunsch erfüllen. Er spielt die Hauptrolle, er darf mit über die Besetzung entscheiden. Und Anna hat sicher mehr Talent als viele andere, die auch schon aufs "Traumschiff" durften. Wie Internet-Influencerin Caro Dauer (29). Oder Fußballspieler-Gattin Cathy Hummels (32). Und die Chancen stehen gut: Sebastian Hünerfeld, verantwortlicher Redakteur fürs "Traumschiff", ist von der Idee angetan: "Vielen Dank für diesen interessanten Vorschlag." Seine Kollegin Elisabeth Müller ergänzt: "Wir sind immer offen für neue Namen."

Anna Ermakova: "Ich hatte einen Zusammenbruch!" Im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: