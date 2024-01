Anna Ermakova: Jetzt startet sie als Sängerin durch

Anna Ermakova, die aus der Affäre von ihrem Vater Boris Becker und ihrer Mutter Angela (56) entsprang, musste schon einiges einstecken: "Es war nicht leicht, mit dem ganzen Presse-Rummel um die intimen Details des Treffens meiner Eltern aufzuwachsen, ohne dass meine Perspektive oder meine Gefühle in dieser Angelegenheit wirklich berücksichtigt wurden, seit ich ein kleines Kind war.", verrät die 23-Jährige jetzt gegenüber "Bild".

Genau über diese schlimmen Erfahrungen singt sie jetzt. Anna covert den Hit "Behind Blue Eyes" der britischen Band The Who, in dem es darum geht, dass niemand wirklich weiß, was im Herzen eines anderen Menschen steckt.