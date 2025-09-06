Anna Ermakova: Krise! Sie braucht eine Auszeit

Als wäre all der Trubel nicht schon genug, verkündete Papa Boris kürzlich auch noch stolz Familienzuwachs – doch ausgerechnet Anna scheint er all die Jahre übersehen zu haben. “Ich hoffe nur, dass er dieses Mal ein besserer Vater sein wird”, sagte sie sichtlich verletzt. Denn wahre Vaterliebe hat sie kaum erfahren. An der Seite ihrer Mutter musste sie sich alleine durchs Leben kämpfen – ein kräftezehrender Weg, der tiefe Spuren hinterlassen hat. Umso wichtiger ist es nun, dass Anna auf ihr Innerstes hört. Auf ihre erschöpfte Seele. Sie verdient eine Pause – fernab vom Rampenlicht, ganz bei sich.