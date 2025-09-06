Anna Ermakova: Krise! Sie braucht eine Auszeit
Anna Ermakova hat in der letzten Zeit richtig durchgepowert. Doch dabei ist sie an ihre Grenzen gestoßen …
Anna Ermakova trifft auf Fans und gibt Autogramme.
Seit drei Jahren jagt Anna Ermakova (25) im Raketentempo durchs Showbusiness – ein Erfolg reiht sich an den anderen. Doch dieser Höhenflug hat seinen Preis: Der Druck wurde zu groß, die Belastung zu viel. Eine Psycho-Krise! Jetzt braucht sie dringend eine Auszeit …
“Ich möchte ein bisschen mehr Zeit in meine mentale und körperliche Gesundheit investieren”, gestand sie kürzlich in einem Interview. “Du bist viel unterwegs. Du hast keinen ‘normalen’ Tagesablauf, keine Routine. Jeder Tag ist anders”, erklärte sie offen. Kein Wunder –bei diesem wilden Leben wäre selbst ein Duracell Häschen längst am Limit
Anna musste sich stets alleine durchkämpfen
Mit ihrem Sieg bei “Let’s Dance” 2023 begann für Anna ein ganz neues Kapitel. Plötzlich stand sie als eigenständige Künstlerin im Rampenlicht – und bewies eindrucksvoll, dass sie weit mehr ist als nur “die Tochter von” Tennislegende Boris Becker (57). Es folgten eine große Livetour, ein Platz in der Jury von “Das Supertalent”, Musikprojekte und ständige TV-Auftritte. Doch während der Terminkalender überquillt, leidet das Herz.
Als wäre all der Trubel nicht schon genug, verkündete Papa Boris kürzlich auch noch stolz Familienzuwachs – doch ausgerechnet Anna scheint er all die Jahre übersehen zu haben. “Ich hoffe nur, dass er dieses Mal ein besserer Vater sein wird”, sagte sie sichtlich verletzt. Denn wahre Vaterliebe hat sie kaum erfahren. An der Seite ihrer Mutter musste sie sich alleine durchs Leben kämpfen – ein kräftezehrender Weg, der tiefe Spuren hinterlassen hat. Umso wichtiger ist es nun, dass Anna auf ihr Innerstes hört. Auf ihre erschöpfte Seele. Sie verdient eine Pause – fernab vom Rampenlicht, ganz bei sich.
