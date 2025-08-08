Knallhart & Ehrlich: Anna Ermakova stellt ihrem Papa Boris Becker ein hartes Urteil aus!

Seine anderen Kinder haben sich zu dem Familienzuwachs bisher nicht geäußert, dafür aber seine Ex-Frau Lilly Becker. Die erklärte kurz nach Bekanntwerden der News gegenüber RTL: "Ich finde das schön. Er hat es auch verdient, ein bisschen Ruhe." Lillys Andeutungen, sie und ihr Sohn Amadeus hätten erst mit der Öffentlichkeit davon erfahren, stellt sich Boris Becker entgegen. "Boris war es wichtig, dass die Kinder vor der Öffentlichkeit informiert werden und war sehr erleichtert, dass sich Amadeus so freut ein großer Bruder zu werden", so sein Anwalt gegenüber RTL.