Knallhart & Ehrlich: Anna Ermakova stellt ihrem Papa Boris Becker ein hartes Urteil aus!
Boris Becker wird erneut Papa. Jetzt hat sich Anna Ermakova zum kommenden Familienzuwachs geäußert.
Schwieriges Verhältnis: Boris Becker und Tochter Anna Ermakova.
© Imago/ Eventpress/ IMAGO / BREUEL-BILD
Nach der Traumhochzeit mit seiner Lilian im vergangenen September freut sich Boris Becker (57) nun über Nachwuchs. Seine Frau erwartet ein Baby. "Ein kleines Wunder ist auf dem Weg", ließ der werdende Papa via Instagram wissen.
Baby-News bei Boris Becker: Das sagt Anna Ermakova
Für den Ex-Tennisstar ist es das fünfte Kind. Er hat bereits die Söhne Noah (31) und Elias (25) von Ex-Frau Barbara Becker, Tochter Anna Ermakova (25) aus einer Affäre mit dem britischen Model Angela Ermakowa sowie Sohn Amadeus (15) aus seiner Beziehung mit Lilly Becker.
Während er zu seinen Söhnen mittlerweile ein enges Verhältnis hat, ist die Beziehung zu Anna Ermakova nach wie vor angespannt. Nur selten soll Kontakt bestehen. Nun hat sich die "Let's Dance"-Gewinnerin von 2023 aber zu den Baby-News ihres Vaters geäußert.
"Neues Baby, neuer Anfang. Das ist wundervoll. Ein Baby ist ein Segen", so das Model gegenüber RTL. Eine Stichelei kann sich die Wahl-Londonerin aber auch nicht verkneifen. "Ich hoffe nur, dass er dieses Mal ein besserer Vater sein wird", betont der TV-Star. Eine klare Ansage an ihren Vater und ein Hinweis darauf, wie belastet das Verhältnis nach wie vor ist. Boris Becker hat sich zu der Spitze seiner Tochter bisher nicht geäußert, auf seinem Kanal herrscht seit Tagen Funkstille. Ob er noch reagieren wird, bleibt abzuwarten.
Baby soll im Dezember zur Welt kommen
Seine anderen Kinder haben sich zu dem Familienzuwachs bisher nicht geäußert, dafür aber seine Ex-Frau Lilly Becker. Die erklärte kurz nach Bekanntwerden der News gegenüber RTL: "Ich finde das schön. Er hat es auch verdient, ein bisschen Ruhe." Lillys Andeutungen, sie und ihr Sohn Amadeus hätten erst mit der Öffentlichkeit davon erfahren, stellt sich Boris Becker entgegen. "Boris war es wichtig, dass die Kinder vor der Öffentlichkeit informiert werden und war sehr erleichtert, dass sich Amadeus so freut ein großer Bruder zu werden", so sein Anwalt gegenüber RTL.
Boris und Lilian wissen noch nicht, ob sie einen Sohn oder eine Tochter bekommen. Den Geburtstermin haben sie aber schon verraten: Mitte Dezember soll es so weit sein!