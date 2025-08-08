Knallhart & Ehrlich: Anna Ermakova stellt ihrem Papa Boris Becker ein hartes Urteil aus!

Boris Becker wird erneut Papa. Jetzt hat sich Anna Ermakova zum kommenden Familienzuwachs geäußert.

Collage: Boris Becker schaut ernst in die Kamera, Anna Ermakova guckt überrascht. - Foto: Imago/ Eventpress/ IMAGO / BREUEL-BILD

Schwieriges Verhältnis: Boris Becker und Tochter Anna Ermakova.

© Imago/ Eventpress/ IMAGO / BREUEL-BILD

VonInTouch Redaktion
Uhr

Nach der Traumhochzeit mit seiner Lilian im vergangenen September freut sich Boris Becker (57) nun über Nachwuchs. Seine Frau erwartet ein Baby. "Ein kleines Wunder ist auf dem Weg", ließ der werdende Papa via Instagram wissen.

Baby-News bei Boris Becker: Das sagt Anna Ermakova

Für den Ex-Tennisstar ist es das fünfte Kind. Er hat bereits die Söhne Noah (31) und Elias (25) von Ex-Frau Barbara Becker, Tochter Anna Ermakova (25) aus einer Affäre mit dem britischen Model Angela Ermakowa sowie Sohn Amadeus (15) aus seiner Beziehung mit Lilly Becker.

Während er zu seinen Söhnen mittlerweile ein enges Verhältnis hat, ist die Beziehung zu Anna Ermakova nach wie vor angespannt. Nur selten soll Kontakt bestehen. Nun hat sich die "Let's Dance"-Gewinnerin von 2023 aber zu den Baby-News ihres Vaters geäußert.

"Neues Baby, neuer Anfang. Das ist wundervoll. Ein Baby ist ein Segen", so das Model gegenüber RTL. Eine Stichelei kann sich die Wahl-Londonerin aber auch nicht verkneifen. "Ich hoffe nur, dass er dieses Mal ein besserer Vater sein wird", betont der TV-Star. Eine klare Ansage an ihren Vater und ein Hinweis darauf, wie belastet das Verhältnis nach wie vor ist. Boris Becker hat sich zu der Spitze seiner Tochter bisher nicht geäußert, auf seinem Kanal herrscht seit Tagen Funkstille. Ob er noch reagieren wird, bleibt abzuwarten.

Baby soll im Dezember zur Welt kommen

Seine anderen Kinder haben sich zu dem Familienzuwachs bisher nicht geäußert, dafür aber seine Ex-Frau Lilly Becker. Die erklärte kurz nach Bekanntwerden der News gegenüber RTL: "Ich finde das schön. Er hat es auch verdient, ein bisschen Ruhe." Lillys Andeutungen, sie und ihr Sohn Amadeus hätten erst mit der Öffentlichkeit davon erfahren, stellt sich Boris Becker entgegen. "Boris war es wichtig, dass die Kinder vor der Öffentlichkeit informiert werden und war sehr erleichtert, dass sich Amadeus so freut ein großer Bruder zu werden", so sein Anwalt gegenüber RTL.

Boris und Lilian wissen noch nicht, ob sie einen Sohn oder eine Tochter bekommen. Den Geburtstermin haben sie aber schon verraten: Mitte Dezember soll es so weit sein!

StarsDeutsche StarsAnna ErmakovaBoris Becker
inTouch Newsletter

Noch mehr Star-News

Abonniere unseren Newsletter und wir versorgen dich täglich mit den wichtigsten Promi-News zu deinen Lieblingsstars

inTouch - Dein Promi-Magazin mit den heißesten News zu deutschen Promis und internationalen Stars.
inTouch Magazin

inTouch ist das wöchentliche People-Magazin, das ganz dicht an den Stars dran ist.

Abo abschließen

Unter dem Dach der Bauer Media Group entstehen Tag für Tag Produkte, die Millionen von Menschen quer durch Europa begeistern. Unser Portfolio reicht dabei von Print- und Online-Publikationen über Audio-Entertainment bis hin zu Online-Vergleichsportale.

© 2025 Bauer Media Group