Anna Ermakova nach Trennung von Tony: Damit hat niemand gerechnet

Erst vor knapp einem Monat machte Anna Ermakova die Trennung von ihrem Tony öffentlich. Die beiden gingen ganze vier Jahre gemeinsam durchs Leben und wirkten wie DAS absolute Traumpaar! Doch scheinbar waren ihre Gefühle füreinander nicht mehr stark genug, sodass Anna ihren Lebensweg nun vorerst alleine beschreitet. Ist dieser Schritt für Anna jetzt auch Grund genug, um über einen Umzug nach Deutschland nachzudenken? Gegenüber "RTL" offenbart die Beauty: "Ich habe so eine gute Zeit in Deutschland und ich fühle mich hier auch wie Zuhause. Aber noch ist es schwer, meine Heimat ist ja London, da ist meine Mama, meine Freunde. Aber es hängt jetzt sehr von den nächsten Möglichkeiten ab. Im Moment bin ich, wie ihr seht, oft in Deutschland. Und ich bin echt glücklich, hier sein zu dürfen." Oh ha! Ob Anna ihre Umzugskartons wohl bald packen wird? Wir können gespannt sein ...